Alevler özgür 3 milyon hektar kül

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Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir süredir devam eden orman yangınları korkunç boyutlara ulaştı. TürkRus.com sitesindeki habere göre bölgede şu ana kadar Ankara büyüklüğündeki bir ormanlık alan yandı ve yangın hala devam ediyor. Yangınların etkili olduğu alanın 3 milyon hektara, yani 30 bin metrekareye çıktığı belirtilen habere göre uzmanların tek umudun şiddetli yağmurlar olduğunu söylediği aktarıldı.Mevsimin kurak geçmesi ve şiddetli rüzgarların etkili olmasıyla hızla yayılan yangınlardan yükselen dumanların yakında ABD'nin Alaska eyaletine kadar ulaşacağı bildirildi. Habere göre alevlere yerleşim yerlerine yayılma riski olmadıkça müdahale edilmiyor. Müdahale edilmesine gerekçe olarak ise yasalar gösterildi. Yasalar yerel yönetimlere "yangın söndürmenin masrafı, sebep olduğu zarardan daha fazlaya geliyorsa yangınlara müdahale edilmeyebilir" dediği için çoğu yangın "müdahalesiz" devam ediyor. Şu aşamada genellikle yangının yerleşim birimlerine yayılmaması için koruyucu önlemler alınıyor. Ancak bir yandan da alevlere müdahale edilmesi için kampanyalar başlatıldı.