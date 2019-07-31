Binlerce kişi sınıra kaçtı

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'nin kuzeybatısında milyonlarca kişinin hayatını ilgilendiren görüşmeler öncesinde gözler yine İdlib'de. Türkiye'nin sivillerin korunması için yoğun bir mesai harcadığı İdlib gerginliği azaltma bölgesiyle Birleşmiş Milletler'den (BM) de kritik bir açıklama yapıldı. BM Genel Sekreter Sözcülerinden Farhan Haq, Şam rejimi ve destekçilerinin saldırılarının devam ettiği İdlib'de çatışmaların ortasında kalan 3 milyon kişinin güvenliğinden derin endişe duyduklarını söyledi. "Binlerce kişi çatışmalar nedeniyle hafta sonu Türkiye sınırına doğru kaçtı" ifadesini kullanan Haq, son 4 ayda çatışmalar nedeniyle 500 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 okul ve bir sağlık merkezinin de çatışmalardan zarar gördüğünü belirtti.Öte yandan bugün ve yarın Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Suriye'deki krizi çözüme kavuşturmak için önemli görüşmeler yapılacak. Garantörler toplantılarında askeri muhalefeti temsil eden heyetin askeri sözcüsü Yaser Abdürrahim toplantılar hakkında konuştu. Abdürrahim, "Halkımızı savunmak için Nur Sultan'daki görüşmelere katılacağız. Halkımızın maruz kaldığı baskıları azaltmak için orada olacağız. Halkımızı siyasi arenada da savunmak için hazırız" dedi.DışişleriBakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland'da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai ile görüştü. Çavuşoğlu, Lavrov ile yaptıkları görüşmeye dair "Suriye konusunu enine boyuna ele aldık. Nur Sultan'da Astana toplantısı gerçekleşecek. Burada teknik düzeyde toplantılar gerçekleştirdikten sonra tekrar bir araya geleceğiz. Özellikle İdlib'deki çatışmaların durması için Rusya'yla birlikte sorumluluğumuz var. Anayasa komisyonunun kurulması için artık geri sayım başladı diyebiliriz" dedi