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'da demir yolu işçileri grevde

'da demir yolu işçilerinin bağlı bulunduğu Genel İş Konfederasyonunun (CGT) çağrısıyla yapılan grev nedeniyle ülke genelinde 700 tren seferi iptal edildi.

Giriş Tarihi: 31.7.2019 14:06 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 14:07
İspanya'da demir yolu işçileri grevde

İspanya'da devlete ait demir yolu işletmesi RENFE'yi personel eksikliği, düşük ikramiye oranları ve dış hizmet alımı gibi konularda eleştiren ve yapısal çözüm talep eden CGT, ülke genelinde greve gitti.

CGT işçileri yerel saatle 12.00-16.00 ve 20.00-24.00'da iş bırakırken yolcu, yük, banliyö ve hızlı tren seferlerinden 700'ünün iptal edildiği bildirildi.

CGT, 14 VE 30 AĞUSTOS İLE 1 EYLÜL'DE DE GREVE GİDECEK

Tatil dönemine denk gelen demir yolu işçilerinin grevi, özellikle Madrid ve Barselona gibi büyük kentlerde seyahat eden vatandaşları zor durumda bıraktı. Yolculara yüzde 50 oranındaki asgari hizmeti garanti eden RENFE, bilet değişikliği ve iadelerde ek ücret alınmayacağını açıkladı.

İspanya Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamayan CGT, 14 ve 30 Ağustos ile 1 Eylül'de de greve gitme kararı aldı.

Diğer bir işçi sendikası İşçi Komisyonları da (CC.OO.) benzer gerekçelerle 15 Temmuz'da greve gitmişti.

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İspanya'da demir yolu işçileri grevde
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