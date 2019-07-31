Japonya’da 11 kişi sıcaktan öldü

BUGÜN NELER OLDU

Japonya'da etkili olan aşırı sıcak hava nedeniyle geçen hafta 11 kişinin öldüğü, 5 bin 664 kişinin de güneş çarpması şikâyetiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Hastaneye kaldırılanlardan 119'unun en az 3 hafta hastanede kalması gerektiği kaydedildi. Kyodo ajansının Yangın ve Afet Yönetimi Ajansı'na dayandırdığı haberine göre, ülkede gelecek haftalarda da etkisini devam ettirmesi beklenen yüksek sıcaklıklara karşı halkı önlem almaları yönünde uyarıldı. Bu kapsamda vücudun sıvı kaybının önüne geçilmesi için bolca su tüketilmesi tavsiyesinde bulunduğu ifade edildi.