“Türkiye’nin sayesinde kan dökülmüyor”

BUGÜN NELER OLDU

KuzeyKıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in, "Yunanistan dış politikasının en üst stratejik talebi Türk işgaline son verilmesidir" derken tarihi gerçekleri göz ardı ettiğini belirtti. Tatar, Yunanistan'da iktidarlar değişse de Kıbrıs hayallerinin değişmeyeceğini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Tatar, "Kıbrıs Türk halkının ezici çoğunluğu Miçotakis'in aksine, Bugün Kıbrıs'ta kan dökülmüyor, ateşkes devam ediyorsa bu Türkiye'nin garantisi sayesindedir' diyor" ifadelerini kullandı.