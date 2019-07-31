Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > “Türkiye’nin sayesinde kan dökülmüyor”

’nin sayesinde kan dökülmüyor”

Giriş Tarihi: 31.7.2019
“Türkiye’nin sayesinde kan dökülmüyor”
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in, "Yunanistan dış politikasının en üst stratejik talebi Türk işgaline son verilmesidir" derken tarihi gerçekleri göz ardı ettiğini belirtti. Tatar, Yunanistan'da iktidarlar değişse de Kıbrıs hayallerinin değişmeyeceğini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Tatar, "Kıbrıs Türk halkının ezici çoğunluğu Miçotakis'in aksine, Bugün Kıbrıs'ta kan dökülmüyor, ateşkes devam ediyorsa bu Türkiye'nin garantisi sayesindedir' diyor" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
“Türkiye’nin sayesinde kan dökülmüyor”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN