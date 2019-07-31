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Zarif'ten " müttefikleri 'ı silahlandırıyor" iddiası

Dışişleri Bakanı , " müttefiki" olarak nitelendirdiği ülkelerin terör örgütü 'ı silahlandırdığını ileri sürdü. Zarif, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'ı işaret ederek, "ABD müttefiki" şeklinde nitelendirdiği ülkeleri terör örgütü DEAŞ'a destek vermekle suçladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2019 17:54 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 18:31
Zarif'ten ABD müttefikleri DEAŞ'ı silahlandırıyor iddiası

Dışişleri Bakanı Zarif, İran'ın terör örgütü DEAŞ'a karşı savaştığını ancak müttefik ülkelerin bu örgütü silahlandırdığını savundu.

Açıklamasında 11 Eylül olaylarına ve Suudi Arabistan'ın burada oynadığı role işaret eden Zarif, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer 3 bin Amerikalı öldürürseniz ancak bu ülkeden silah alırsanız ABD'nin sizinle işi olmaz, hatta size yardım da eder. Ancak eğer bu ülkenin önünde eğilmekten imtina ederseniz, barışçıl nükleer enerjiye bile sahip olamazsınız. İran'ın DEAŞ'lıları öldürmesi önemli değildir çünkü ABD müttefikleri onları silahlandırıyor."

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Zarif'ten "ABD müttefikleri DEAŞ'ı silahlandırıyor" iddiası
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