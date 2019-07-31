Zarif'ten ABD'ye "yaptırımların bir etkisi yok" açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Hazine Bakanlığının kendisini yaptırım listesine almasına Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Zarif, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD'nin beni yaptırım listesine almasının nedeni benim İran'ın dünya genelindeki baş sözcüsü olmam. Gerçek bu kadar mı acı? İran dışında bir mülküm ya da menfaatim olmadığı için yaptırımların ne bana ne de aileme bir etkisi yok. Beni gündeminizde bu kadar büyük bir tehdit olarak gördüğünüz için teşekkür ederim."

ABD Hazine Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in yaptırım listesine eklendiğini açıklamıştı. Yaptırımlar, Zarif'in ABD'deki malvarlığına erişimini engellemeyi ve ABD vatandaşlarının İran Dışişleri Bakanı ile herhangi bir ticari ilişki kurmasını yasaklıyor.