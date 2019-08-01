4 yaşındaki çocuğu ifadeye çağırdılar

Dünyanın gözü önünde Filistinli çocukları öldüren veya hiçbir gerekçe göstermeden yıllarca cezaevinde tutan İsrail işgalci güçlerinin zulmü sürüyor. Bu kez de İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te polise taş attığı gerekçesiyle 4 yaşındaki Muhammed İleyyan'ı ifade vermeye çağırdı. İseviyye Mahallesi'nde yaşayan çocuğun babası Rabii İleyyan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, polise taş attığı iddia edilen oğlu Muhammed ile polis merkezine gelmeleri yönünde tebligat aldıklarını söyledi.

Muhammed ve babası, ifade vermek üzere Doğu Kudüs'ün Selahaddin Caddesi'nde bulunan polis merkezine gitti. Olaya ilişkin basının ilgisini gören İsrail polisi, çocuğun ifadeye çağrılmadığını iddia etti. Bunun üzerine baba İleyyan, resmi üniformalı bir polisin ifadeye çağrıldıklarına dair tebligatı kendilerine teslim ettiğini belirtti.







220 ÇOCUK TUTUKLU

Baba İleyyan, oğlunun polise taş attığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, buna karşın çocuklar dahil İsrail polisinin İseviyye Mahallesi sakinlerine yönelik ihlallerini sürdürdüğüne dikkati çekti. İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.



'BARIŞ KONFERANSI' İDDİASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 17 Eylül'de yapılacak İsrail'deki erken seçim öncesi Arap ülkeleri liderlerinin katılacağı bir barış konferansı düzenleyerek "Yüzyılın Anlaşması" planını tanıtacağı iddia edildi.



6 BİN YASA DIŞI YERLEŞKE DAHA

İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için yasa dışı konut sayısını 6 bin artıracak. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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