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'de emniyet merkezine bombalı saldırı

'in kentinde bulunan El-Cela Karargahı'na askeri geçit töreni sırasında düzenlenen çifte saldırıda ilk belirlemelere göre 25 kişi öldü

Giriş Tarihi: 1.8.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 11:26
Aden'de emniyet merkezine bombalı saldırı

Güvenlik ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Aden'e bağlı Şeyh Osman kentinde bulunan Ömer el-Muhtar Mahallesindeki aynı isimli emniyet merkezinin girişinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 25 kişi hayatını kaybetti.

Saldırının ardından 20'den fazla kişinin bölgedeki Sınır Tanımayan Doktorlar Hastanesi'ne sevk edildiği, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.



Saldırıya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda da hasar oluştuğu görüldü.

Yemen makamlarından ise henüz saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

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Aden'de emniyet merkezine bombalı saldırı
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