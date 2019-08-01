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’da otobüse bombalı saldırı: 32 ölü

Giriş Tarihi: 1.8.2019
Afganistan’da otobüse bombalı saldırı: 32 ölü
Afganistan'ın Herat vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otobüsün geçtiği sırada patlatılması sonucu 32 kişi yaşamını yitirdi. 15 kişi de yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Türkiye, saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, Afganistan'da seçim kampanyası döneminin başlatıldığı süreçte terör eylemlerinin artmasının endişe verici olduğu vurgulanarak, "Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.
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Afganistan’da otobüse bombalı saldırı: 32 ölü
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