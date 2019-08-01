Afganistan’da otobüse bombalı saldırı: 32 ölü

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Afganistan'ınHerat vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otobüsün geçtiği sırada patlatılması sonucu 32 kişi yaşamını yitirdi. 15 kişi de yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Türkiye, saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, Afganistan'da seçim kampanyası döneminin başlatıldığı süreçte terör eylemlerinin artmasının endişe verici olduğu vurgulanarak, "Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.