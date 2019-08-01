Irak'ta DEAŞ saldırısı: 4 ölü, 7 yaralı

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Süleymaniye kentindeki bir kontrol noktasına düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Süleymaniye'ye bağlı Kelar İlçesi Kaymakamı Şehab Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin gece saatlerinde ilçedeki Kaloca bölgesine havanlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Olayda güvenlik güçlerinden 4 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını aktaran Ahmed, saldırı sonrası güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktığını kaydetti.

Ahmed ayrıca Süleymaniye sınırlarındaki bölgelerde DEAŞ unsurlarının olduğu uyarısında bulundu.

Terör örgütü DEAŞ, Kerkük başta olmak üzere Musul, Enbar, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde zaman zaman güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.