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İtalyan firması, ve 'ye silah ihracatını durdurdu

İtalyan firması , 'deki çatışmalarda kullanıldığı gerekçesiyle ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne () yönelik silah ihracatını 18 aylığına durdurduğunu açıkladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2019 23:00 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 23:34
İtalyan firması, Suudi Arabistan ve BAE'ye silah ihracatını durdurdu

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, orta ve büyük kalibreli füze başlıkları ve mühimmat üreten RWM firması, İtalya içindeki fabrika ve üretim ortaklarına gönderdiği yazıyla, Yemen'deki çatışmalarda kullanıldığı gerekçesiyle iki ülkeye silah satışına ilişkin aldığı yeni kararı bildirdi.

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İtalyan meclisi ve hükümetinin siyasi iradesine saygılı olunacağı ifade edilen firma açıklamasında, Suudi Arabistan ve BAE'ye füze ve füze parçalarını kapsayan silah ihracatına yönelik, ilgili tüm lisansların temmuz ayı sonu itibariyle 18 aylığına askıya alındığı belirtildi.

İtalya'da Temsilciler Meclisi, 26 Haziran'da Suudi Arabistan ve BAE'ye uçak bombaları ve füzelerin ihracatını engelleyen tasarıyı kabul etmişti.

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İtalyan firması, Suudi Arabistan ve BAE'ye silah ihracatını durdurdu
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