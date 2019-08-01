Son dakika haberi: Sokak ortasında kılıçla öldürüldü! Kan donduran cinayet…

O ülkeden gelen son dakika haberi adeta kan dondurdu. Sokak ortasında tartışan iki adamdan biri, 36 yaşındaki diğer adamı kılıçla vahşice öldürdü. O görüntüler kameralara anbean yansıdı.

Olay, Almanya'nın Stuttgart şehrinde meydana geldi.