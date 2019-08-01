Son dakika haberi: Sokak ortasında kılıçla öldürüldü! Kan donduran cinayet…

Almanya Stuttgart şehrinde sokak ortasında yaşanan vahşet ajanslara son dakika olarak düştü. Amatör kameraya kaydedilen görüntülerde Sokak ortasında tartışan iki adamdan biri, 36 yaşındaki diğer adamı kılıçla vahşice öldürdü. İşte son dakika haberinin detayları…
Giriş Tarihi: 1.8.2019 14:52Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 14:54
O ülkeden gelen son dakika haberi adeta kan dondurdu. Sokak ortasında tartışan iki adamdan biri, 36 yaşındaki diğer adamı kılıçla vahşice öldürdü. O görüntüler kameralara anbean yansıdı.
Olay, Almanya'nın Stuttgart şehrinde meydana geldi.