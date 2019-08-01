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haberi: Sokak ortasında kılıçla öldürüldü!

Stuttgart şehrinde sokak ortasında yaşanan vahşet ajanslara olarak düştü. Amatör kameraya kaydedilen görüntülerde Sokak ortasında tartışan iki adamdan biri, 36 yaşındaki diğer adamı kılıçla vahşice öldürdü. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 1.8.2019 14:52 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 14:54
Son dakika haberi: Sokak ortasında kılıçla öldürüldü! Kan donduran cinayet…

O ülkeden gelen haberi adeta kan dondurdu. Sokak ortasında tartışan iki adamdan biri, 36 yaşındaki diğer adamı kılıçla vahşice öldürdü. O görüntüler kameralara anbean yansıdı.

Olay, 'nın Stuttgart şehrinde meydana geldi.

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Son dakika haberi: Sokak ortasında kılıçla öldürüldü! Kan donduran cinayet…
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