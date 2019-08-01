Uçaktan düşen üniversite öğrencisi hakkında son dakika açıklaması geldi! Uçak havalandığında...

19 yaşında üniversiteli genç kızın Madagaskar'da başına gelenler, dünya gündeminin en çok öne çıkanları arasında yer alıyor. Edinilen son dakika bilgisine göre, Alana Cutland isimli 19 yaşındaki genç kız, araştırma gezisi kapsamında Madagaskar'da bulunuyordu. Adanın kuzeyindeki Anjajavy'den havalanan pervaneli bir uçağa binen genç öğrenci, aniden uçaktan düşerek hayatını kaybetti.

Pilotlar, durumu yetkililere bildirirken; İngiliz Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklamaları ise peş peşe geldi.