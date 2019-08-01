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Uçaktan düşen üniversite öğrencisi hakkında açıklaması geldi! Uçak havalandığında...

haberinin detayları ortaya çıktı... 19 yaşındaki Cambridge Üniversitesi öğrencisi Alana Cutland, özel bir staj programı kapsamında Madagaskar'da bulunuyordu. Genç kız, adanın kuzeyindeki Anjajavy'den havalanan pervaneli bir uçağa bindi. Yaklaşık 10 dakikalık sürenin ardından Cutland, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı uçaktan düşerek hayatını kaybetti. Pervaneli uçakta yer alan iki pilot durumu yetkililere bildirirken, Madagaskar ve İngiliz yetkililerden son dakika açıklamaları peş peşe geldi.

Giriş Tarihi: 1.8.2019 11:31 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 11:31
Uçaktan düşen üniversite öğrencisi hakkında son dakika açıklaması geldi! Uçak havalandığında...

19 yaşında üniversiteli genç kızın Madagaskar'da başına gelenler, dünya gündeminin en çok öne çıkanları arasında yer alıyor. Edinilen bilgisine göre, Alana Cutland isimli 19 yaşındaki genç kız, araştırma gezisi kapsamında Madagaskar'da bulunuyordu. Adanın kuzeyindeki Anjajavy'den havalanan pervaneli bir uçağa binen genç öğrenci, aniden uçaktan düşerek hayatını kaybetti.

Pilotlar, durumu yetkililere bildirirken; İngiliz Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklamaları ise peş peşe geldi.

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Uçaktan düşen üniversite öğrencisi hakkında son dakika açıklaması geldi! Uçak havalandığında...
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