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Başkanı Trump'tan ilginç açıklama: “Başkan Kim beni hayal kırıklığına düşürmek istemez”

Başkanı , ’nin füze denemeleriyle ilgili, “Kuzey Kore’nin füze denemeleri Singapur’da imzalanan anlaşmayı ihlal etmiyor” dedi. “Başkan Kim, güven ihlali ile beni hayal kırıklığına düşürmek istemez” diyen Trump, Kim liderliğindeki Kuzey Kore’nin ABD ile işbirliği halinde kazanımlarının limitsiz olacağını iddia etti.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2019 18:59 Güncelleme Tarihi: 2.8.2019 19:27
ABD Başkanı Trump'tan ilginç açıklama: “Başkan Kim beni hayal kırıklığına düşürmek istemez”

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Kim Jong Un ve Kuzey Kore geride bıraktığımız birkaç günden3 kısa menzilli füzeyi test etti.

Bu füze denemeleri Singapur'da imzalanan anlaşmayı ya da üzerine l sıkıştığımız kısa menzilli füze görüşmelerini ihlal etmiyor. Birleşmiş Milletler (BM) ihlali olabilir" ifadelerini kullandı.

"Başkan Kim, güven ihlali ile beni hayal kırıklığına düşürmek istemez" diyen Trump, Kim Jong Un liderliğindeki Kuzey Kore'nin ABD ile işbirliği halinde kazanımlarının limitsiz olacağını iddia etti.

ABD Başkanı , "Başkan Kim, ülkesi için muazzam ve güzel bir vizyona sahip ve yalnızca benim başkanı olduğum ABD bu vizyonu gerçeğe dönüştürebilir. O bunu yapacaktır çünkü bunu yapmamaktan kaçınan oldukça zeki biri. Ve arkadaşı Başkan Trump'ı hayal kırıklığına uğratmaz" dedi.

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ABD Başkanı Trump'tan ilginç açıklama: “Başkan Kim beni hayal kırıklığına düşürmek istemez”
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