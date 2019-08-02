Avrupa hayali raylarda son buldu

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Surıye'dekısavaştan kaçarak Avrupa'da yaşam hayali kuran bir göçmenin daha hayatı trajik bir olayla son buldu. Bosna Hersek'in Bihaç şehrinde tren raylarının üzerinde uyuyan göçmene tren çarptı. Avrupa'ya gitmek üzere olan binlerce göçmenin sıkışıp kaldığı Bihaç şehrinde meydana gelen olayda trenin rayların üzerindeki göçmeni görür görmez siren çalarak durmaya çalıştığı ancak adamın hareket etmediği kaydedildi. Hayatını kaybeden göçmenle ilgili emniyet yetkililerinin soruşturma başlattığı bildirildi.