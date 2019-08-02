BM: İsrail hukuku çiğniyor

BUGÜN NELER OLDU

Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörleri, İsrail'e, Anadolu Ajansı çalışanı Filistinli foto muhabiri Mustafa Kharouf'u sınır dışı etme girişimini durdurması çağrısı yaptı. BM İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, İsrailli yetkililerin, Kharouf'u hiç yaşamadığı ve yasal oturum izninin bulunmadığı Ürdün'e sınır dışı etme çabalarının, uluslararası hukuk ve insan hakları çerçevesinde ciddi endişelere neden olduğunu kaydetti. İsrail mahkemesi Kharouf'un gözaltı süresini 1 Eylül'e kadar uzatarak, bu süre zarfında Ürdün ya da Cezayir'e gönderilmesine karar verdi.