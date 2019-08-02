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’da develer kurban için görücüye çıktı

'na sayılı günler kala dünyanın dört bir yanındaki Müslümanları bayram hazırlığı telaşı sardı. Kurban Bayramı öncesi 'da kurbanlık eveler görücüye çıktı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 2.8.2019 09:53
Pakistan’da develer kurban için görücüye çıktı

İslam ülkelerinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarları kurulurken, Pakistan'da da kurbanlık develer görücüye çıktı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala dünyanın dört bir yanında Müslümanları hazırlık telaşı sardı. Bazı ülkelerde koyun, koç ve büyükbaş hayvanlar kurban pazarlarında yerini alırken, Arap yarımadası ve Kuzey Afrika ülkelerinde ise develer görücüye çıktı. Pakistan'da da kurban pazarlarında develer görülmeye başlandı. Develer, Pakistan'da kurban için sıklıkla tercih ediliyor.

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Pakistan’da develer kurban için görücüye çıktı
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