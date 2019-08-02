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Son Dakika: Festivalde ortaya çıktı! kızın yüzü birden…

Son dakika! Dünyanın en büyük müzik festivallerinden biri olan Kendall Calling’de Caitlyn Tyson adındaki kız şoke eden bir durumla karşı karşıya kaldı. İngiltere’deki konsere giden genç kızın yüzü birdenbire şişmeye başladı. Gün boyunca, Tyson’nın arkadaşları göz bölgesinin çok şiştiğini ve genç kadının neler olup bittiğini kontrol etmek için festivalin yakınındaki tıp merkezine gitmesi gerektiğini söyledi. Neye alerjisi olduğunu duyunca şok geçiren genç kızın yüzü şişince uzmanlar uyarıda bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 2.8.2019 19:11 Güncelleme Tarihi: 2.8.2019 19:21
Son Dakika: Festivalde ortaya çıktı! Genç kızın yüzü birden…

İngiltere'de yer alan bir müzik festivali'nde kızın başına gelenler son dakika haberi olarak ajanslarda yer aldı. Caitlyn Tyson adındaki genç kız arkadaşlarıyla eğlenmek için festivalde kamp kurup eğlenmeye başlamıştı. Genç kızın yüzünün bir anda şişmesi arkadaşlarının dikkatinden kaçmadı. Bir alerji başının ve alnının şişmesine neden olduğu Kendal Calling festivali'nde genç kız neye uğradığını şaşırdı. Uzmanlar ise bu konuda açıklama yaptı. İşte son dakika haberinin detayları…

ÇİMENE ALERJİSİ OLDUĞUNU FESTİVALDE ÖĞRENDİ!

Genç kız eğlenmek için gittiği festivalde yüz bölgesinin şişmesiyle şok geçirdi. Çimene karşı alerjisi olduğunu İngiltere'de katıldığı festivalde öğrenen Caitlyn Tyson'ın arkadaşları onun bu halini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

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Son Dakika: Festivalde ortaya çıktı! Genç kızın yüzü birden…
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