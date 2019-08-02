Son Dakika: Festivalde ortaya çıktı! Genç kızın yüzü birden…

İngiltere'de yer alan bir müzik festivali'nde genç kızın başına gelenler son dakika haberi olarak ajanslarda yer aldı. Caitlyn Tyson adındaki genç kız arkadaşlarıyla eğlenmek için festivalde kamp kurup eğlenmeye başlamıştı. Genç kızın yüzünün bir anda şişmesi arkadaşlarının dikkatinden kaçmadı. Bir alerji başının ve alnının şişmesine neden olduğu Kendal Calling festivali'nde genç kız neye uğradığını şaşırdı. Uzmanlar ise bu konuda açıklama yaptı. İşte son dakika haberinin detayları…

ÇİMENE ALERJİSİ OLDUĞUNU FESTİVALDE ÖĞRENDİ!

Genç kız eğlenmek için gittiği festivalde yüz bölgesinin şişmesiyle şok geçirdi. Çimene karşı alerjisi olduğunu İngiltere'de katıldığı festivalde öğrenen Caitlyn Tyson'ın arkadaşları onun bu halini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.