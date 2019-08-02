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’da art arda patlamalar: 3 yaralı

’da üç ayrı yerde 6 meydana geldi. Patlamalarda, 3 kişi yaralandı. Bir bombanın da patlamadan önce tespit edilerek imha edildiği belirtildi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2019 09:46
Tayland’da art arda patlamalar: 3 yaralı

Tayland'da üç ayrı yerde 6 patlama meydana geldi. Patlamalarda, 3 kişi yaralandı. Bir bombanın da patlamadan önce tespit edilerek imha edildiği belirtildi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta üç ayrı yerde 6 farklı patlama meydana geldi. Bir bombanın daha bulunduğu ve bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Patlamalarda, 2'si belediye işçisi olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Polis, bombaların zaman ayarlı olduklarını duyururken; ilk 3 patlamanın Chaeng Watthana Hükümet Kompleksi'nde, 2 patlamanın Chong Nonsi bölgesinde, diğer patlamanın da Suan Luang bölgesinde meydana geldiği belirtildi.

Tayland medyası, patlamaların, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun konuşmasından hemen önce meydana geldiğini duyurdu.

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Tayland’da art arda patlamalar: 3 yaralı
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