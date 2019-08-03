‘107 yaşın sırrı evlenmemek’ dedi

BUGÜN NELER OLDU

ABD'ninNew York şehrindeki Bronx sakinleri, komşuları Louise Signore'nin 107'nci yaşını kutladı. Signore uzun yaşamın sırrını soranlara "Hiç evlenmedim, sır bu" diyor. Aktif bir gün geçirdiğini, dans ettiğini, tombala oynadığını belirten İtalyan kökenli Signore hayatı boyunca bekâr kalmış. Sağlıklı bir diyet uyguladığını ve egzersiz yaptığını anlatan Signore'nin komşuları 99 yaşından bu yana her yıl onun doğum gününü kutluyor ve şerefine parti veriyor. Signore, "Kız kardeşim de 'keşke hiç evlenmeseydim' diye yakınıyor bana" diyor. Onun kız kardeşi ise 102 yaşında. Bu da tabi uzun ömrün evlilikten ziyade ailenin genlerinde olduğunu gösteriyor. Signore'nin geleneksel hale gelen doğum günü partisine her sene yüzden fazla insan katılıyor. ABD'deki en yaşlı kadın ise 114 yaşındaki Alelia Murphy ve o da New York'ta yaşıyor.