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’dan sivilleri koruma kararı çıktı

Giriş Tarihi: 3.8.2019
Astana’dan sivilleri koruma kararı çıktı
Türkıye, Rusya ve İran, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen 13. Garantörler Toplantısı'nda, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde sivil kayıpları önlemek ve garantörlerin askeri personelinin güvenliğini sağlamak için somut önlemler almak konusunda uzlaştı. Dışişleri Bakanlığı toplantıya dair ayrıca , Suriye krizinin çözümüne yönelik çabalar kapsamında Anayasa Komitesinin oluşturulması için sağlanan "kayda değer ilerlemeden" memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

ATEŞKES YÜRÜRLÜKTE
Türkıye'nin girişimleriyle İdlib'de perşembe akşamdan itibaren yürürlüğe giren geçici ateşkes dün de devam etti. Şam rejimi ve destekçilerinin dün hava saldırıları gerçekleştirmediği öğrenildi.
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Astana’dan sivilleri koruma kararı çıktı
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