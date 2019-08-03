Darbeci Sisi yönetiminden 3 bin kişiye idam cezası

BUGÜN NELER OLDU

Batı'nınkol kanat gerdiği Mısır'ın darbeci lideri Abdülfettah el Sisi yönetiminde 2014'ten bu yana yaklaşık 3 bin kişiye idam cezası verildi. İnsan hakları örgütlerinin açıkladığı rakamlara göre, bu cezalardan en az 179'u infaz edildi. Diğer yandan birçok sanık yakını ve avukat, cezaevlerinde işkence vakalarının da yükseldiğini öne sürdü. Yol kenarına bomba koyarak üç askeri öğrenciyi öldürmekle suçlanan ve cezaevinde işkence gördükten sonra Ocak 2018'de suçsuz yere idam edilen 20 yaşındaki Lütfü İbrahim binlerce örnekten sadece biri. Diğer yandan 2015'ten bu yana en az 33 sivil askeri mahkemelerce idam edildi. İngiliz haber ajansı Reuters'a göre bu rakam 2008-2014 yılları arasında ise sıfır. Öldürülen cumhuriyet savcısı Hişam Barakat'ın davasında idam cezasına çarptırılan kişilerin hiçbirinin ailesine infazdan önce haber verilmemesi, Sisi'nin insan hakları ihlalinden bir tanesi. Euronews'e konuşan bir polis, idam edilecek kişinin bile idamdan haberi olmadığını, bu gizliliğin bir devlet politikası olduğunu söyledi.