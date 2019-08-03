Güvenli bölgeyi tek başımıza oluştururuz

BUGÜN NELER OLDU

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, basın bilgilendirme toplantısı yaptı. Aksoy, özetle şunları söyledi:ABD aradan bir yıl geçmesine rağmen Münbiç ve sınırda belirlenen taahhütleri yerine getirmedi. Güvenli bölge konusunda hala bir mutabakat sağlamış değiliz. Sürecin oyalamaya dönüşmesine izin vermeyeceğiz. Beklentilerimizin karşılanmaması halinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturacağız. Bunun için gerekli tüm adımları atacağız.5 Ağustos'ta ülkemize gelecek olan ABD askeri heyetiyle görüşmeler devam edecek. Suriye'deki "bölgenin derinliğinin 32 kilometre olması, kontrolün Türkiye'de bulunması ve terör örgütü YPG'nin çıkarılması" şeklinde taleplerimiz karşılanmadı. ABD'nin yeni tekliflerle gelmesi gerek.İdlib gerginliği azaltma bölgesinin statüsünün korunması bizim için büyük önem taşıyor. Rejim mayıs ayından bu yana saldırılarını artırdı. Bu saldırılar ülkemize yönelik bir mülteci akımı riskini de beraberinde getiriyor. Türkiye olarak önümüzdeki günlerde orada sükunetin sağlanması için çalışmalarımız olacak. Oradan gelecek göç dalgasına karşı tüm kurumlarla önlemleri aldık.Burada ulusal ve uluslararası anlaşmalar kapsamında sismik ve sondaj çalışmalara başladık. Bu kimseyi rahatsız etmemeli. GKRY'nin muhatabı KKTC'dir, bunu kabul edip, oradaki her şeyi ortak ve adil paylaşmaya yaklaşmadığı sürece Türkiye olarak haklarımızı korumaya devam edeceğiz.