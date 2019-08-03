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Kennedy ailesinin laneti sürüyor

Giriş Tarihi: 3.8.2019
Kennedy ailesinin laneti sürüyor
ABD'de 1968'de, başkan olan ağabeyi John F. Kennedy gibi suikast sonucu ölen senatör Robert F. Kennedy'nin 22 yaşındaki torunu Saoirse Kennedy Hill hayatını kaybetti. Saoirse Kennedy Hill, önceki gün kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Massachusetts'teki Cape Cod Hastanesi, Hill'in ölüm nedeniyle ilgili açıklama yapmadı. Ancak Amerikan medyası, Hill'in aşırı dozda uyuşturucudan öldüğünü öne sürdü. New York Times gazetesinde, Boston Üniversitesi iletişim öğrencisi olan Hill'in bir süredir depresyonda olduğu iddia edildi.
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Kennedy ailesinin laneti sürüyor
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