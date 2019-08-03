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Son dakika haberi: Sokak ortasında kılıçla öldürüldü! O görüntüler amatör kameralara yansıdı
Son dakika haberi: Sokak ortasında kılıçla öldürüldü! O görüntüler amatör kameralara yansıdı
Almanya'nın Stuttgart şehrinde sokak ortasında yaşanan vahşeti ajanslar son dakika olarak geçti. Amatör kameraya kaydedilen görüntülerde Sokak ortasında tartışan iki adamdan biri, 36 yaşındaki diğer adamı kılıçla vahşice öldürdü. İşte son dakika haberinin detayları…
Giriş Tarihi: 3.8.2019 13:10Güncelleme Tarihi: 3.8.2019 13:56
O ülkeden gelen son dakika haberi adeta kan dondurdu. Sokak ortasında tartışan iki adamdan biri, 36 yaşındaki diğer adamı kılıçla vahşice öldürdü. O görüntüler kameralara anbean yansıdı.
Olay, Almanya'nın Stuttgart şehrinde meydana geldi.