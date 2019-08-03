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haberi: Sokak ortasında kılıçla öldürüldü! O görüntüler amatör kameralara yansıdı

'nın Stuttgart şehrinde sokak ortasında yaşanan vahşeti ajanslar olarak geçti. Amatör kameraya kaydedilen görüntülerde Sokak ortasında tartışan iki adamdan biri, 36 yaşındaki diğer adamı kılıçla vahşice öldürdü. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 3.8.2019 13:10 Güncelleme Tarihi: 3.8.2019 13:56
Son dakika haberi: Sokak ortasında kılıçla öldürüldü! O görüntüler amatör kameralara yansıdı

O ülkeden gelen haberi adeta kan dondurdu. Sokak ortasında tartışan iki adamdan biri, 36 yaşındaki diğer adamı kılıçla vahşice öldürdü. O görüntüler kameralara anbean yansıdı.

Olay, 'nın Stuttgart şehrinde meydana geldi.

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Son dakika haberi: Sokak ortasında kılıçla öldürüldü! O görüntüler amatör kameralara yansıdı
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