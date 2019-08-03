Uçaktan düşen üniversitesi öğrencisi hakkında son dakika haberi geldi! Korkunç ayrıntı ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde ajansların duyurduğu haber neticesinde gözler Madagaskar'a çevrilmişti. 19 yaşındaki Cambridge Üniversitesi öğrencisi Alana Cutland'ın başına gelenler bir anda dünyanın en çok konuşulanları arasında öne çıktı. Araştırma gezisi kapsamında ülkede bulunan Cutland, adanın kuzeyindeki Anjajavy'den kalkan pervaneli bir uçağa binmişti. Uçağın içinde genç kızın yanı sıra bir aile dostu ile pilot da bulunurken, kalkıştan on dakika sonra korkunç bir olay yaşandı. 19 yaşındaki genç kız aniden uçaktan düşerken hayatını kaybetti.

UÇAKTAN DÜŞEN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ HAKKINDA SON DAKİKA HABERİ GELDİ! KORKUNÇ AYRINTI ORTAYA ÇIKTI

Uçağın içindekiler olayı yetkililere bildirirken hemen soruşturma başlatıldı. Genç kızın intihar mı ettiği yoksa bir şekilde uçaktan mı düştüğü araştılırken yerel polis şefi Jafisambatra Ravoavy'dan adeta kan donduran bir açıklama yapıldı.

İşte, son dakika haberine ilişkin ayrıntılar;