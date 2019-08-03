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Uçaktan düşen üniversitesi öğrencisi hakkında haberi geldi! Korkunç ayrıntı ortaya çıktı

Madagaskar'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi 'ın uçaktan 'düşmesine' ilişkin yaşanan olaydan haberi geldi. Cambridge Üniversitesi öğrencisi genç kız, araştırma gezisi kapsamında Doğu Afrika ülkesi Madagaskar'da bulunuyordu. Geçtiğimiz günlerde ülkenin kuzeyindeki bulunan bir bölgeden havalanan pervaneli uçağa binen Cutland, on dakika sonra uçaktan düşmüştü. Dünyanın da gündemine oturan olay sonrasında 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin düştüğü mü yoksa intihar mı ettiği araştırılıyordu. Konuyu araştıran yerel polis şefi önemli açıklamalarda bulunurken, korkunç ayrıntıyı da İngiliz basınına duyurdu. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 3.8.2019 11:51 Güncelleme Tarihi: 3.8.2019 11:53
Uçaktan düşen üniversitesi öğrencisi hakkında son dakika haberi geldi! Korkunç ayrıntı ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde ajansların duyurduğu haber neticesinde gözler Madagaskar'a çevrilmişti. 19 yaşındaki Cambridge Üniversitesi öğrencisi 'ın başına gelenler bir anda dünyanın en çok konuşulanları arasında öne çıktı. Araştırma gezisi kapsamında ülkede bulunan Cutland, adanın kuzeyindeki Anjajavy'den kalkan pervaneli bir uçağa binmişti. Uçağın içinde genç kızın yanı sıra bir aile dostu ile pilot da bulunurken, kalkıştan on dakika sonra korkunç bir olay yaşandı. 19 yaşındaki genç kız aniden uçaktan düşerken hayatını kaybetti.

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Uçağın içindekiler olayı yetkililere bildirirken hemen soruşturma başlatıldı. Genç kızın intihar mı ettiği yoksa bir şekilde uçaktan mı düştüğü araştılırken yerel polis şefi Jafisambatra Ravoavy'dan adeta kan donduran bir açıklama yapıldı.

İşte, haberine ilişkin ayrıntılar;

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Uçaktan düşen üniversitesi öğrencisi hakkında son dakika haberi geldi! Korkunç ayrıntı ortaya çıktı
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