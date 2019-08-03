Üçlü Suriye Zirvesi 11 Eylül’de Ankara’da

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Suriye'desiyasi geçiş için oluşturulan Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran arasındaki beşinci zirvenin, Ankara'da 11 Eylül'de yapılması planlanıyor. Zirvede, başta İdlib'deki gelişmeler ile Türkiye'nin Suriye sınırı boyunca oluşturulması planlanan 'barış koridoru' ve Suriye'de siyasi geçiş süreci ele alınacak. Türkiye, Rusya ve İran arasında Suriye konulu beşinci zirve 11 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek zirveye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani katılacak. Zirvede, başta İdlib, Münbiç ve Fırat'ın doğusu olmak üzere Suriye'deki gelişmeler, Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde geçen ve Suriye sınırı boyunca oluşturulması planlanan 'barış koridoru', Suriye'deki siyasi geçiş süreci, Suriye'de Anayasa Komisyonu çalışmaları ve insani yardım faaliyetleri ele alınacak. Toplantıda, terörle mücadelede işbirliği konusu da değerlendirilecek. Zirve kapsamında, liderler ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.