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'de facia... 3 feribot alabora oldu 30'un üzerinde ölü var

'de kötü hava koşulları nedeniyle 3 feribot dün alabora oldu. Yaşanan felakette toplam 31 kişi hayatını kaybetti.

İHA DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2019 18:34 Güncelleme Tarihi: 4.8.2019 18:35
Filipinler'de facia... 3 feribot alabora oldu 30'un üzerinde ölü var

Dün, Filipinler'in Guimaras ve Iloilo şehirleri arasında seyreden 3 adet motorlu ahşap tekne, kötü hava koşulları nedeniyle alabora oldu. Toplam 96 yolcu ile mürettebat taşıyan teknelerden 62 kişi kurtarılırken, 31 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 yolcunun ise hala kayıp olduğu bildirildi.

Özel bir ekip tekne kazasının ardından arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Filipinler Sahil Güvenlik sözcüsü Komutanı Armand Balilo, yolcuların ve mürettebatın neredeyse tamamının bulunduğunu ancak hala kayıp olan 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

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Filipinler'de facia... 3 feribot alabora oldu 30'un üzerinde ölü var
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