Son Dakika Haberi... ABD'de ırkçı katliam! 4 sayfalık manifesto yayınladı: Yeni Zelanda'daki cami katliamı...

ABD'nin Texas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen Patrick Crusius'un (21) saldırıdan önce yazdığı manifesto yayınlandı. Crusius, "Christchurch saldırganını ve onun manifestosunu destekliyorum" dedi.

Texas eyaletindeki El Paso'da, Cielo Vista isimli alışveriş merkezindeki, 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 19 kişinin ise yaralandığı silahlı saldırıyı düzenleyen Patrick Crusius'un (21) saldırıdan önce yazdığı manifesto yayınlandı. Crusius manifestosunda, önce kendisinden bahsetti. Ardından saldırıyı düzenlemesindeki politik ve ekonomik nedenleri yazdı.