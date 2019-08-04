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Son Dakika Haberi... 'de ırkçı ! 4 sayfalık manifesto yayınladı: 'daki cami katliamı...

Son dakika haberi... 'nin Texas eyaletinde meydana gelen katliamı düzenleyen Patrick Crusius’un (21) saldırıdan önce yazdığı manifesto yayınlandı. Texas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso’da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde gerçekleştirilen saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırganın katliamı gerçekleştirmeden önce 4 sayfalık bir manifesto yazdığı ortaya çıktı. Crusius, ırkçı manifestosunda “Christchurch saldırganını ve onun manifestosunu destekliyorum” ifadelerini kullandı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2019 13:15 Güncelleme Tarihi: 4.8.2019 13:15
Son Dakika Haberi... ABD'de ırkçı katliam! 4 sayfalık manifesto yayınladı: Yeni Zelanda'daki cami katliamı...

'nin Texas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen Patrick Crusius'un (21) saldırıdan önce yazdığı manifesto yayınlandı. Crusius, "Christchurch saldırganını ve onun manifestosunu destekliyorum" dedi.

Texas eyaletindeki El Paso'da, Cielo Vista isimli alışveriş merkezindeki, 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 19 kişinin ise yaralandığı silahlı saldırıyı düzenleyen Patrick Crusius'un (21) saldırıdan önce yazdığı manifesto yayınlandı. Crusius manifestosunda, önce kendisinden bahsetti. Ardından saldırıyı düzenlemesindeki politik ve ekonomik nedenleri yazdı.

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Son Dakika Haberi... ABD'de ırkçı katliam! 4 sayfalık manifesto yayınladı: Yeni Zelanda'daki cami katliamı...
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