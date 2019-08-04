Doğduğu kasabaya heykeli dikildi

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Kazandığı olimpiyat madalyalarıyla unutulmaz olan Naim Süleymanoğlu'nun heykeli, Bulgaristan'da doğduğu Mestanlı kasabasında açıldı. Cep Herkülü: "Naim Süleymanoğlu" filminin çekimleri Bulgaristan'da, Naim Süleymanoğlu'nun doğduğu Mestanlı kasabası ve haltere başladığı Kırcaali şehrinde devam ediyor. Çekimler devam ederken, ünlü sporcunun heykeli önceki gün doğduğu Mestanlı kasabasında açıldı. Açılışa, filminin yapımcısı Mustafa Uslu ile filmde Naim'i canlandıran Hayat Van Eck ve film ekibi katıldı. Mustafa Uslu açılışta, Mestanlı Belediye Başkanı Sunay Hasan'a, Naim Süleymanoğlu'nun altın madalyanın birebir kopyalarını hediye etti.