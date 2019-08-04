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sisteminde çalışan 30 askerde

'de çoğunluğu hava savunma sistemi 'de çalışan 30 askerin kansere yakalandığı belirtildi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2019 04:43 Güncelleme Tarihi: 5.8.2019 04:43
İsrail Demir Kubbe sisteminde çalışan 30 askerde kanser

İsrail Kanal 13 Televizyonu'nda çalışan gazeteci Adam Shafer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, çoğu Demir Kubbe sisteminde çalışan 30 askerin kansere yakalandığını ifade etti.

Shafer, İsrailli askerlerin, hava savunma sisteminde çalışmalarıyla hastalığa yakalanmaları arasında bir ilişki olup olmadığının incelenmesini istediğini aktardı.

İsrail ordusundan ve televizyon kanalından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Demir Kubbe füze savunma sistemi, kısa menzilli füzelere karşı kullanılanılıyor.

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İsrail Demir Kubbe sisteminde çalışan 30 askerde kanser
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