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SON DAKİKA! 'da 6,3 büyüklüğünde ...

'nın kuzeydoğusunda 6,3 büyüklüğünde meydana geldi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2019 18:32 Güncelleme Tarihi: 4.8.2019 18:32
SON DAKİKA! Japonya'da 6,3 büyüklüğünde deprem...

SON DAKİKA... ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından, merkez üssü Naime kentinin 54 kilometre kuzeydoğusu olan 6,3 büyüklüğündeki depremin, yerin 38,6 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.Japonya Meteoroloji Ajansı ise depremin büyüklüğünü 6,2, derinliğini de 50 kilometre olarak açıkladı.

Fukuşima ve Miyagi vilayetlerinde hissedilen deprem nedeniyle "tsunami" uyarısı yapılmadı.

- BÖLGEDEKİ NÜKLEER REAKTÖRLER DENETLENDİ

Ulusal NHK televizyonu, elektrik şirketlerinin deprem nedeniyle herhangi bir hasar ihtimaline karşı, bölgedeki nükleer reaktörleri denetlediğini bildirdi.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima I Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu.

Bölgede yaşayan on binlerce kişi, sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

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SON DAKİKA! Japonya'da 6,3 büyüklüğünde deprem...
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