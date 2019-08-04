Mısır Kraliçesi II. Arsinoe'nin portresi, 2 bin 300 yıllık yüzük mühürde

Antik Mısır Kralı II. Ptolemaios'un eşi II. Arsinoe'nin günümüze kadar ulaşan en güzel ve ayrıntılı portresi, Patara Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında 2 bin 300 yıllık bir yüzük mühürde bulundu. II. Arsinoe'nin bugüne kadar bu denli detaylı bir portresinin bulunmadığı belirtildi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'de ilk kez uygulanan '12 Aylık Kazılar' projesinin ilk 20 kazısı arasına alınan Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde 2019 yılı arkeolojik kazıları 4 Nisan'dan bu yana Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında devam ediyor.



Likya Birliği'nin başkenti Patara'da 31 yıl önce başlayan arkeolojik kazılarda bu yıl Ankara TED, Gebze Teknik, Antalya Bilim, İstanbul Medipol, Bolu İzzet Baysal, Maltepe, Ankara Gazi, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Mimar Sinan, İstanbul, İzmir Demokrasi ve Akdeniz üniversitelerinin mimari restorasyon, mimarlık, restorasyon ve konservasyon bölümlerinden 38 öğrenci ve 50 işçi çalışıyor. Kazılarda ayrıca yurt içi ve yurt dışından çeşitli üniversitelerden 51 öğretim üyesinden oluşan bilim heyeti de görev alıyor.



YÜZÜK MÜHÜR BULUNDU



Çalışmalarda bu yıl pek çok eser gün yüzüne çıkarıldı. Antik kentin tarihine ışık tutan buluntular arasında Patara'ya 100 yıl boyunca adını veren Antik Mısır Kraliçesi II. Arsinoe'nin portesinin bulunduğu yüzük mühür de yer alıyor. Yüzük mühürdeki portre, II. Arsinoe'nin günümüze ulaşan en iyi ve detaylı portresi olarak nitelendiriliyor. Yine Tepecik mevkiindeki kazılarda bulunan çömlek parçası ise bu bölgede bir yerleşim olduğunun kanıtı oldu.



PATARA'YA ADINI VEREN KRALİÇENİN EN İYİ PORTRESİ



Kazı Başkanı Havva İşkan Işık, Patara Antik Kenti'nin Tepecik mevkiinde bulunan Mısır hanedanlığı Ptolemaioslara ait garnizon ve yerleşim kazılarında bulunan Mısır Kralı II. Ptolemaios'un eşi II. Arsinoe'nin portresini taşıyan yüzük mühürün, 2300 yıllık geçmişe sahip olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Işık, M.Ö. 285-246 arasında Eski Mısır'ın ikinci kralı olarak Aristoteles'in kitaplarını satın alarak İskenderiye Kütüphanesi'ni genişleten II. Ptolemaios'un eşi II. Arsinoe'nin bugüne kadar bu denli detaylı bir portresinin bulunmadığı belirtti. II. Ptolemaios'un, Patara'yı ele geçirdikten sonra, Akdeniz'in en önemli limanlarından biri olan kente karısı II. Arsinoe'nin adını verdiğini kaydeden Prof. Dr. Havva İşkan Işık, "Kent 100 yıl boyunca bu isimle anıldı" dedi.



KARANLIK DÖNEMİ AYDINLATAN ÇÖMLEK PARÇASI



Patara Antik Kenti'nde bulunan M.Ö. 1100- 1050 tarihli çömlek parçasının ise 'Karanlık Dönem' olarak adlandırılan dönemi aydınlattığına dikkati çeken Prof. Dr. Işık, "Bulunan çömlek parçasıyla birlikte Patara Limanı'na hâkim Tepecik'te bir yerleşim olduğu kesinlik kazandı" diye konuştu.



ANADOLU'NUN EN ERKEN HAMAMINDA BAŞI OLMAYAN HEYKEL



Kazı çalışmalarının sürdüğü Tepecik mevkiinde bulunan 'temple boy' heykelciğin de türünün özgün örneklerinden biri olduğu ifade eden Prof. Dr. Havva İşkan Işık, şunları kaydetti:



"Anadolu'nun en erken hamamlarından biri olan 'Nero Hamamı' kazılarında ise başı olmayan bir heykel ortaya çıktı. Agora sondajlarında ise Helenistik döneme ait yapı kalıntılar ve mimari parçalar bulduk. Bunların arasında olan İon sütun başlığı Patara'nın Limyra ve Letoon'daki diğer bazı Helenistik dönem yapılarıyla bağlantısı hakkında çok önemli kanıt niteliği taşıyor. Geç Doğu Roma surlarının güney bölümü, 2019 kazı çalışmalarında burçlarıyla tamamen açıldı. Bu burçlar ve surun kendi özgün malzemesiyle ayağa kaldırılması için hazırlanan projeler de tamamlanmak üzere. Likya Birliği'nin başkenti Patara, 31 yıllık yolculuğunda bir yandan Likya tarihini yeniden yazmış, bir yandan da çok sayıda bilim insanı ve öğrenci yetiştirerek bir ekol olmuştur. Patara ekolü, umuyorum ki, bundan sonra da ülkemiz kültürel mirasının ortaya çıkarılması ve korunması yolunda çok büyük katkılar sağlamaya devam edecektir."



Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Likya Birliği Meclis Binasının üstünün bir koruma çatısıyla kapatılması, Patara Feneri'nin de restorasyonu için çalışma yapılmasını beklediklerini kaydetti.



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