O ülkeden gelenler rekor kırdı! Sayı milyonları buldu

Turizmde 2019 yılı için tüm zamanların en yüksek rakamı olan 16 milyon hedefinin konulduğu Antalya'da, temmuz ayı da geçen yılların en yüksek rakamıyla geride kaldı. Kentte bulunan iki havalimanı aracılığıyla gelen turist sayıları açısından, özellikle haziran ayında üç kez gün rekoru, ilk defa bir haziran ayında 2 milyon ve toplam 6 ayda da 5 milyon rakamı geçilerek, 5 yeni rekora imza atıldı. Temmuz ayında ise iki kez gün rekoru kırılırken, ilk defa 8 milyon rakamı aşılarak üç yeni rekor kırıldı.

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün Antalya Havalimanı ile Gazipaşa-Alanya Havalimanı verilerine göre 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasındaki 7 aylık dönemde, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 16'lık artışla 193 ülkeden, 8 milyon 193 bin 924 turist geldi. Bu rakamla ilk defa yılın 7 aylık döneminde 8 milyon barajı da aşılmış oldu. Antalya, temmuz ayında ise geçen seneye göre yüzde 15,9'luk artışla toplam 2 milyon 601 bin 928 turist ağırladı.

RUSYA LİSTENİN BAŞINDA

Yedi aylık verilere bakıldığında en çok turist gelen ülkeler sıralamasında yüzde 12,4'lük artışla 2 milyon 976 bin turistle Rusya ilk sırayı aldı. Toplam turistin yüzde 37,91'ine sahip Rusya'dan geçen yıla göre gelen turist sayısı 329 bin 253 arttı. İkinci sıradaki Almanya'dan ise yüzde 18,7'lik artışla 1 milyon 326 bin 770 kişi geldi. Almanların toplam rakamdaki payı ise yüzde 16,9 oldu. Almanya'dan gelen kişi sayısı 209 bin 45 arttı. Üçüncü sırada yüzde 5,8'lik paya sahip Ukrayna'dan yüzde 5'lik artışla 459 bin 822 turist geldi. Ukraynalı turist sayısı 22 bin 659 artış gösterdi.

İLK 20'DEKİ ÜLKELER

Sıralamada en çok turistin geldiği diğer ülkeler ise şöyle:

"İngiltere yüzde 21 artışla 407 bin 379. Polonya yüzde 41 artışla 299 bin 801. Hollanda yüzde 13 artışla 248 bin 993. Kazakistan yüzde 7 düşüşle 143 bin 543. Romanya yüzde 30 artışla 137 bin 638. Çek Cumhuriyeti yüzde 44 artışla 121 bin 554. İsveç yüzde 34 artışla 120 bin 499. Belçika yüzde 8 artışla 119 bin 772. Danimarka yüzde 2 artışla 114 bin 646. Litvanya yüzde 16 artışla 99 bin 636. Beyaz Rusya yüzde 2 düşüşle 95 bin 274. Norveç yüzde 65 artışla 94 bin 204. Slovakya yüzde 43 artışla 93 bin 872."

RUSLAR REKOR KIRIYOR

Turizmde 'yüksek sezon' olarak adlandırılan yaz döneminin ilk ayı haziranda kente gelen toplam 2 milyon 112 bin turistin neredeyse yarısını yüzde 4 artış ve 865 bin kişiyle Ruslar oluştururken, temmuz ayında da toplam turistin yüzde 34,5'ini Ruslar oluşturdu. Geçen yıla göre yüzde 11,7'lik artışla toplam 863 bin 934 Rus turist geldi. Almanya'dan ise yüzde 16,8 artışla 385 bin 364 turist geldi. Temmuz ayında üçüncü sırayı alan Ukrayna'dan yüzde 11,5'lik artışla 140 bin 427 turist gelirken, İngiltere'den yüzde 15 artışla 114 bin, Polonya'dan yüzde 38 artışla 100 bin turist geldi.