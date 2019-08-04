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Son Dakika: 'de ikinci silahlı saldırı! 'dan flaş açıklama!

'nin Teksas eyaletinden gelen son dakika haberine göre alışveriş merkezine giren bir kişi etrafa ateş açtı. Saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti. Son dakika habere ilişkin ABD Başkanı Donald Trump,  "Haberler çok kötü, çok ölü var" dedi. 'dan yapılan son dakika açıklamaya göre; silahlı saldırıyla ilgili iç terör soruşturması başlatıldığı açıkladı. Teksas'ta meydana gelen silahlı saldırıdan birkaç saat sonra Ohio eyaletindeki Dayton şehrinin Oregon bölgesinde ikinci silahlı saldırı düzenlendi. Ohio eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda insanın vuruldu belirtildi. İşte son dakika haberine ilişkin kan donduran detaylar...

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 4.8.2019 10:46
Son Dakika: ABD'de ikinci silahlı saldırı! FBI'dan flaş açıklama!

, 'nin Teksas eyaletinde bir alışveriş merkezine yapılan silahlı saldırıyla ilgili iç terör soruşturması başlatıldığını açıkladı.

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Son Dakika: ABD'de ikinci silahlı saldırı! FBI'dan flaş açıklama!
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