Türk balıkçılar Rusya'daki nükleer santralde turnuvaya katıldı

Akkuyu NGS'nin inşa edildiği Mersin'in Gülnar ilçesindeki Türk balıkçılar, Rusya'nın işletme halindeki en büyük santrallerinden Leningrad NGS'de düzenlenen Rosatom Uluslararası Balıkçılık Turnuvası'na katıldı

Akkuyu NGS'yi inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) tarafından ilk kez düzenlenen turnuva, Akkuyu NGS ile benzer teknolojiye sahip Leningrad NGS'nin bulunduğu St. Petersburg'a 70 kilometre uzaklıktaki Sosnovi Bor şehrinin Finlandiya Körfezi'nde gerçekleşti.

Ülkeler arasında uzun vadeli ve verimli iş birliğinin geliştirilmesi ve proje katılımcıları arasında iletişimin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen turnuvaya, Türk ve Rus balıkçıların yanı sıra Rosatom'un nükleer enerji santrali projelerinin bulunduğu Bangladeş, Hindistan, Macaristan ve Mısır'dan 20 amatör sporcu katıldı.

Her ülkeden ikişer kişilik iki grubun katıldığı turnuva öncesi, yarışmacılar bölgede bulunan balık türleri ve Rusya'da balık avlama teknikleri hakkında bilgilendirildi. İki turdan oluşan ve toplam 8 saat süren turnuvada balıkçılar, kurallar dahilinde farklı usuller uygulayarak avlandılar.