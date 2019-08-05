ABD’de bir günde iki katliam: 29 ölü, 42 yaralı

ZELANDA'DAN

BUGÜN NELER OLDU

ABD'nin Teksas eyaletinde El Paso şehrindeki Cielo Vista alışveriş merkezinde, içinde en az 3 bin kişinin bulunduğu süpermarket zinciri Walmart'ta silahlı saldırı düzenlendi. Yerel saatle Cumartesi sabah 10.30 sıralarında ABD-Meksika sınırına birkaç kilometre uzaklıktaki alışveriş merkezinde düzenlenen saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların çoğunun, yakında okula başlayacak çocukları için okul alışverişi yaptığı bilgisi verildi. Yerel medya, saldırganın 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğunu ve 1038 km ötedeki, Teksas'ın Dallas şehri yakınlarındaki Allen kasabasında yaşadığını bildirdi. El Paso Polis Şefi Greg Allen, saldırganın bir gün öncesinden bir manifesto yayımladığını ve nefret içerikli paylaşımlarda bulunduğunu belirterek, saldırının "muhtemel nefret suçu" olabileceğini vurguladı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) saldırının iç terör soruşturması kapsamında değerlendirildiğini kaydetti. Saldırı, Kaliforniya'da bir festivalde bir saldırganın silahla 3 kişiyi öldürmesinden bir hafta sonra yaşandı.ABD Başkanı Donald Trump, El Paso saldırısı sonrası bir tweet atarak, "Bugün El Paso'daki saldırı sadece trajik değil, aynı zamanda bir korkaklık eylemi. Bu ülkede bugünkü nefret dolu eylemi kınayan herkesin yanında olduğumu biliyorum. Masum insanları öldürmeyi meşrulaştıracak hiçbir sebep veya bahane olamaz" dedi. Teksas valisi Greg Abbott, saldırı için "Teksas tarihindeki en ölümcül günlerden biri" dedi.El Paso'daki saldırıdan birkaç saat sonra, Ohio eyaletindeki Dayton şehrinde de, polisin verdiği bilgiye göre silahlı bir saldırgan şehir merkezinde etrafa ateş açtı. Dayton polisi saldırganla birlikte 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin yaralandığını duyurdu. Görgü tanıkları, saldırganın bir bara girmek istediğini, izin verilmeyince sokağa dönerek ateş açtığını söyledi.Paso saldırganı faili Patrick Crusius'un Walmart mağazasında düzenlediği saldırıdan önce internette paylaşılan "Uygunsuz Gerçek" başlıklı 4 sayfalık ırkçı manifestonun saldırgana ait olduğu tahmin ediliyor. ABD'li güvenlik yetkililerinin kim tarafından yazıldığını araştırdığı manifesto, online bir forumda yayımlandı. Crusius olduğu tahmin edilen yazar, "saldırının Teksas'a İspanyol istilasına bir cevap" olarak düzenlendiğini belirtirken, ilk cümlesinde, mart ayında Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen ve 51 kişinin öldüğü saldırıları desteklediğini belirtiyor. Manifestoda beyaz ırkın üstünlüğünü savunmadığını ileri süren yazar, "ırkların karışmasının" ABD ulusunu yok ettiğini savunarak ülkeyi ırka göre yerleşim yerlerine bölmeyi tavsiye ediyor.Saldırınıngerçekleştiği AVM'de işyeri bulunan Şahin Oral, NTV'ye verdiği demeçte silah sesleri duyulunca önce AVM güvenliğinin, ardından da AVM'de alışveriş yapan ABD'li askerlerin duruma müdahale ettiğini söyledi.Güvenlıkkameralarında, saldırganın siyah bir kıyafet giydiği ve tüfeğini farklı yönlere doğrultarak rastgele ateş açtığı görülüyor. Ölüm manifestosunu online bir forumda yayımladıktan sonra katliamı gerçekleştiren Patrick Crusius forumda, "Bu iş çok kötü olacak ama artık daha fazla bekleyemem. Sanırım bugün öleceğim" derken, ABD'deki toplu katliamlarda kullanıldığı için gündemden düşmeyen AK-47 tipi tüfeğin aslında amacına ulaşmak için yeterli olmadığını söylüyor. Katil Crusius, daha güçlü bir silah kullanmak istediğini ama mümkün olmadığını belirtiyor.