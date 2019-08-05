ABD’den FETÖ okul yöneticisine dava

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki "Unity Okul Hizmetleri" adlı sözleşmeli okullar yöneticisi Soner Tarım'a okul başvurularında "hile ve yanlış yönlendirme yaptığı" gerekçesiyle dava açıldı. Alabama eyaleti Eğitim Departmanı tarafından açılan davada Tarım'ın, 260 öğrenci kapasiteli "Woodland Hazırlık Okulları" başvurusunda yaptığı hile ve yolsuzluk girişimlerine işaret edildi. Dava dosyasında Tarım'ın, Alabama'daki okul başvurusunda, okulla bağlantılı başka bir FETÖ vakfıyla ilişkisini gizlemeye yönelik "hileli davranışlarda bulunduğu" belirtildi.