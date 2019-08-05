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’den okul yöneticisine dava

Giriş Tarihi: 5.8.2019
ABD’den FETÖ okul yöneticisine dava
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki "Unity Okul Hizmetleri" adlı sözleşmeli okullar yöneticisi Soner Tarım'a okul başvurularında "hile ve yanlış yönlendirme yaptığı" gerekçesiyle dava açıldı. Alabama eyaleti Eğitim Departmanı tarafından açılan davada Tarım'ın, 260 öğrenci kapasiteli "Woodland Hazırlık Okulları" başvurusunda yaptığı hile ve yolsuzluk girişimlerine işaret edildi. Dava dosyasında Tarım'ın, Alabama'daki okul başvurusunda, okulla bağlantılı başka bir FETÖ vakfıyla ilişkisini gizlemeye yönelik "hileli davranışlarda bulunduğu" belirtildi.
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ABD’den FETÖ okul yöneticisine dava
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