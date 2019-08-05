Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Belçika, Müslümanları orduya çağırdı

, Müslümanları orduya çağırdı

Giriş Tarihi: 5.8.2019
Belçika, Müslümanları orduya çağırdı
Belçika Savunma Bakanlığı, giderek artan asker açığını karşılayabilmek amacıyla ülkedeki Müslümanları orduya katılmaya çağırdı. Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan sosyal medya kampanyası dahilindeki tanıtım filminde, bir kadın asker adayının "Müslüman kimliğimle orduda görev yapma fırsatım var mı?" sorusuna yer verildi. Böylelikle Belçikalı Müslümanlar, silahlı kuvvetlere katılmaya çağrıldı. Belçika Savunma Bakanlığı, giderek artan asker açığını karşılayabilmek amacıyla ülkedeki Müslümanları orduya katılmaya teşvik ediyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Belçika, Müslümanları orduya çağırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN