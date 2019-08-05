Belçika, Müslümanları orduya çağırdı

BUGÜN NELER OLDU

BelçikaSavunma Bakanlığı, giderek artan asker açığını karşılayabilmek amacıyla ülkedeki Müslümanları orduya katılmaya çağırdı. Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan sosyal medya kampanyası dahilindeki tanıtım filminde, bir kadın asker adayının "Müslüman kimliğimle orduda görev yapma fırsatım var mı?" sorusuna yer verildi. Böylelikle Belçikalı Müslümanlar, silahlı kuvvetlere katılmaya çağrıldı. Belçika Savunma Bakanlığı, giderek artan asker açığını karşılayabilmek amacıyla ülkedeki Müslümanları orduya katılmaya teşvik ediyor.