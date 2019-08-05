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: “’daki gelişmelerden endişe duyuyoruz”

, ’nın Jammu-Keşmir Eyaletine özerklik statüsü tanıyan 370’nci maddesinin ilga edilmesinden endişe duyulduğunu bildirdi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2019 00:25 Güncelleme Tarihi: 6.8.2019 00:27
Dışişleri Bakanlığı: “Hindistan’daki gelişmelerden endişe duyuyoruz”

Dışişleri Bakanlığı, 'Keşmir' sorunu konusunda bir açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hindistan Anayasası'nın Jammu-Keşmir Eyaletine özerklik statüsü tanıyan 370'nci maddesinin 5 Ağustos 2019 tarihinde ilga edilmesinin mevcut gerilimi arttırmasından endişe duyuyoruz. Sorunun diyalogla ve ilgili BM kararları çerçevesinde, tüm Jammu-Keşmir halkı ile Pakistan ve Hindistan'ın meşru çıkarları gözetilerek çözüme kavuşturulması en samimi dileğimizdir. Ülkemiz tarafların rıza göstermesi halinde bölgede gerginliğin azaltılması için katkı sağlamaya hazırdır" ifadeleri kullanıldı.

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Dışişleri Bakanlığı: “Hindistan’daki gelişmelerden endişe duyuyoruz”
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