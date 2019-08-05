Kral, Netanyahu ile görüşmeyi reddetti

BUGÜN NELER OLDU

ÜrdünKralı Kral II. Abdullah'ın, işgal devleti İsrail Başbakanı Netanyahu'nun görüşme ve toplantı isteğini reddettiği bildirildi. Kral II. Abdullah'ın, Netanyahu'ya geçen haziran ayında Bahreyn gerçekleştirilen konferansta olduğu gibi, fotoğraf çekimi uğruna bir toplantı yapmak niyetinde olmadığını söylediği öğrenildi. Haaretz gazetesi ise Ürdün Kralı'nın görüşme isteğini geri çevirmesinin Netanyahu'yu kızdırdığı bildirildi.İsrail'in Panama Büyükelçisi Rıza Mansur'a, başkent Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'nda ırk ayrımcılığı yapıldı. Havalimanı görevlisi, kimliğini açıklayana kadar Mansur'u ülkeye almadı.