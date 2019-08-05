Nijerya'da mahkeme IMN lideri Zakzaki'nin serbest bırakılmasına hükmetti

Nijerya'da Kaduna Yüksek Mahkemesi, Nijerya İslami Hareketi (IMN) lideri İbrahim Zakzaki ve eşi Zeenat Zakzaki'nin kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti.

Nijerya ordusunun Şiilerin 12 Aralık 2015'te General Tukur Buratai'nin konvoyunun geçişini engellemesi üzerine Kaduna'ya bağlı Zaria kentindeki Bakiyyetullah Hüseyniyesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra ev hapsinde tutulan Zakzaki ve eşi hakkında görülen davanın bugünkü duruşması nedeniyle mahkeme salonu ve eyaletin bazı bölgelerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Zakzaki ve eşinin yurt dışında tedavi görmesine yönelik avukatlarınca yapılan başvuruyu kabul eden mahkemenin hakimi Darius Khobo, IMN lideri Zakzaki ve eşi Zeenat Zakzaki'nin sağlık durumlarıyla ilgili sunulan delillerin yeterli olduğunu belirterek Zakzaki ve eşinin Hindistan'da tedavisi için kefaletle serbest bırakılmasına ve tedavi görmesine hükmetti.

Mahkeme, Zakzaki'ye, tedavi amaçlı gideceği ülkeye hükümet yetkilileri ya da güvenlik güçlerinin de refakat etmesini istedi.

Nijerya'da mahkeme, daha önce hükümetin Şii Müslümanların oluşturduğu Şii Nijerya İslami Hareketi (IMN) üyelerini terör örgütü ilan edebileceği hükmünü vermiş ve IMN hareketinin tüm faaliyetlerini yasaklamıştı.

Ev hapsindeki Zakzaki'nin serbest bırakılması ve tedavi görmesi için temmuz ayında başlayan gösteriler, yerini çok sayıda kişinin ölümüne neden olan çatışmalara bırakmıştı. Şii din adamı Zakzaki ve destekçileri olaylarda hedef alınmıştı.

Nijerya ordusu, Şiilerin 12 Aralık 2015'te General Tukur Buratai'nin konvoyunun geçişini engellemesi üzerine, Kaduna'ya bağlı Zaria kentindeki Bakiyyetullah Hüseyniyesi'ne operasyon düzenlemişti. Ordu, Zakzaki ve destekçilerinin hedef alındığı operasyonda 7, İnsan Hakları İzleme Örgütü ise 300'den fazla kişinin öldüğünü iddia etmişti. IMN de en az 700 üyesinin öldürüldüğünü öne sürmüştü. Olaylar sonrası Zakzaki ve eşi gözaltına alınmıştı.