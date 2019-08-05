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Nursultan’da Kürt özerk yönetimine veto

Giriş Tarihi: 5.8.2019
Nursultan’da Kürt özerk yönetimine veto
Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da 13'üncüsü düzenlenen Astana görüşmelerinin sonuç bildirgesinde, Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt bölgelerinde özerk yönetim kurulmasına karşı olduklarını açıkladı. Taraflar, "Terörle mücadele bahanesiyle sahada yeni gerçeklikler oluşturmayı amaçlayan tüm girişimleri reddettik" ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İdlib'de sağlanan ateşkesle ilgili yazılı açıklamasında, "Soçi'de 2018 Eylül ayında mutabık kaldıkları ateşkesi onarma konusunda beraber çalışan Türkiye ile Rusya'nın çabalarını takdir ediyoruz" dedi.
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Nursultan’da Kürt özerk yönetimine veto
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