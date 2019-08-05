“Pis çingene” deyip tehdit savurdu

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İtalya'nınaşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini "pis çingene" diye seslendiği bir kadının evini buldozerle yıktırmakla tehdit etti. İtalyan bakanın Twitter'dan yaptığı ırkçı çıkış, Milano'da Romanlara ait bir kampta yaşayan bir kadının, Salvini'nin "başından vurulmayı hak ettiğini" söylediğini gösteren haberlerin yayımlanmasının ardından geldi. Salvini, İtalyanca paylaştığı tweet'inde "Çingene bir kadının Milano'da 'Salvini başından vurulmalı' demesi normal mi? (...) Uslu dur pis çingene, uslu dur, buldozer yakında geliyor" dedi.