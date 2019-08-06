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Savunma Bakanı'ndan skandal açıklama! Heyet 'dayken...

Türkiye'nin sınır güvenliği nedeniyle Fırat'ın doğusuna operasyon düzenleyebileceği ihtimali 'yi telaşlandırdı. ABD heyeti ile 'da güvenli bölge görüşmeleri sürerken ABD ,skandal açıklamalarda bulunarak, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine herhangi bir operasyonunun kabul edilmeyeceğini söyledi.

REUTERS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2019 12:37 Güncelleme Tarihi: 6.8.2019 12:57
ABD Savunma Bakanı'ndan skandal açıklama! Heyet Ankara'dayken...

ABD Savunma Bakanı Mark Esper,Türkiye'nin sınır güvenliği nedeniyle Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik başlatacağı olası operasyon hakkında skandal açıklamalarda bulundu. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine herhangi bir operasyonunun "kabul edilmeyeceğini" ve ABD'nin tek taraflı müdahalelerini önleyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hafta sonunda yaptığı konuşmada; Afrin'e, Cerablus'a, El-Bab'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz, bunu Rusya ile de Amerika ile de paylaştık. Çünkü oralardan bize bu taciz atışları devam ettikçe bizim sessiz kalmamız mümkün değildir." demişti.

Esper kendisi ile birlikte Japonya'ya seyahat eden gazetecilere yaptığı skandal açıklamada "(Türkiye'nin) tek taraflı herhangi bir adımının kabul edilmeyeceğine inanıyoruz" dedi.

Pentagon'dan bir ekip, Türk yetkililerle konuyla ilgili görüşmek için Türkiye'de ve Esper Ankara ile bir anlaşmaya varılabileceğini umduğunu söyledi.

Heyet Ankara'dayken ABD'li generalden büyük skandal!

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ABD Savunma Bakanı'ndan skandal açıklama! Heyet Ankara'dayken...
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