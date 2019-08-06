Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Fırat'ın doğusuna operasyon ne zaman? Gözler Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonda...

Fırat'ın doğusuna operasyon ne zaman? Gözler Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonda...

Başkan ’ın ’de Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon sinyalinin ardından sevkiyatlar da yoğunlaştı. Zırhlı araçlar ve komandolar operasyon için sınırda hazır bekliyor. Operasyon halinde Suriye’ye sevkiyatlar ’dan gerçekleştirilecek. İte Fırat'ın doğusuna yapılacak olası operasyonların detayları...

Giriş Tarihi: 6.8.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 6.8.2019 11:23

Başkan Erdoğan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyalini şu sözlerle verdi:

"Suriye topraklarından ülkemize yönelik tehditleri kaynağında engellemek için harekete geçtiğimizde 'sakın ha Afrin şehir merkezine girmeyin' diye bize gözdağı vermenin peşindeydi. Biz dinlemedik, Afrin'e, Cerablus'a, El-Bab'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz, bunu Rusya ile de Amerika ile de paylaştık. Çünkü oralardan bize bu taciz atışları devam ettikçe bizim sessiz kalmamız mümkün değildir."

"TERÖRE KARŞI BÜYÜK MÜCADELE VERİYORUZ"

"Biz, bir yere kadar sabrederiz. O sabrın bir sonu var." diyen Erdoğan, muhalefetin, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini alma sürecinde maruz kaldığı onca tehdide karşı sessiz kalarak alenen karşı tarafın yanında yer aldığını söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fırat'ın doğusuna operasyon ne zaman? Gözler Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonda...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN