Hindistan’ın Keşmir kararı tartışmaları alevlendirdi

BUGÜN NELER OLDU

Hindistan, nüfusunun çoğunu Müslümanların oluşturduğu tek eyalet olan Cammu Keşmir'in 70 yıldır sahip olduğu özel statüyü kaldırınca bölgedeki tansiyon iyice arttı. Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah, bölgeye özel statü tanıyan anayasanın 370. maddesinin başkanlık emriyle iptal edileceğini, konunun Parlamentoda tartışılacağını açıkladı. Hindistan Adalet Bakanlığı ise 370. madde yerine önerilen değişiklileri içeren imzasız başkanlık emrinin görüntüsünü yayınladı. Açıklamalar, parlamentonun iki kanadında da tartışmalara ve tepkilere neden olurken bölgeye en az 8 bin Hindistan askeri daha gönderildi. 370. madde, Cammu Keşmir'e, kendi anayasasına sahip olma, savunma, komünikasyon ve dış işleri dışında tüm konularda karar verme hakkı tanıyor. Pakistan, yıllardır Hindistan ile aralarında ihtilafa neden olan Keşmir kararına tepki gösterdi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, "Pakistan, atılacak tüm yasa dışı adımlara karşı mümkün olan her türlü karşılığı verecektir" denildi.