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yeni 'güdümlü bombalarını' tanıttı

Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami’nin katıldığı bir törende, 'Yasin', '' ve 'Kaim' adlı güdümlü bombalar tanıtıldı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2019 11:58
İran yeni 'güdümlü bombalarını' tanıttı

İran haber ajansı Fars News'te yer alan habere göre, 22 Ağustos İran Savunma Sanayi Günü öncesi 'nokta vuruşu yapan güdümlü bombalar' Hatami'nin katıldığı bir törende tanıtıldı. Törende konuşma yapan Hatami, Balaban'ın katlanabilir kanatlarla donatıldığını ve bunun da menzilini arttırabildiğini belirterek; Yasin'in de güdümlü bombalardan biri olduğunu vurgulayarak, 50 kilometreden de hedefine tam isabet gerçekleştirdiğini aktardı. Ayrıca, Hatami, Kaim'in de hareketli hedefleri vurmak üzere tasarlandığını ifade etti.

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İran yeni 'güdümlü bombalarını' tanıttı
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