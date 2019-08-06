İsveç’te dilenmek artık parayla

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İsveç'inEskilstuna kenti, dilencilere 250 İsveç kronu (yaklaşık 140 TL) karşılığında dilenme izni vermeye başladı. 3 aylık izin için başvurular internet üzerinden ya da karakollarda bizzat yapılıyor. Eskilstuna, ülkede bu uygulamayı yapan ilk kent. Dilenme izni olmadan sokaklarda para toplayanların 4000 İsveç kronu (yaklaşık 2300 lira) cezaya çarptırılacağı belirtiliyor. İngiltere'de yayımlanan The Guardian gazetesine göre, Jimmy Jansson adlı Sosyal Demokrat belediye meclisi üyesi, yaklaşık bir yıllık gecikmenin ardından 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren uygulamanın amacının dilenmeyi bürokratik hale getirip zorlaştırmak olduğunu söyledi.